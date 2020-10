Foot - OM

OM - Malaise : Payet, Benedetto, Sanson... Villas-Boas est sous tension en coulisses !

Publié le 23 octobre 2020 à 19h15 par H.K.

Après les défaites face à l’OL et à l’Olympiakos et les performances décevantes de plusieurs joueurs de l’effectif, André Villas-Boas serait désormais attendu au tournant du côté de la cité phocéenne…

André Villas-Boas pourrait désormais se retrouver en difficulté du côté de l’OM. Après une performance décevante en Ligue des Champions face à l’Olympiakos, les choix tactiques du portugais semblent plus que jamais remis en cause. Changements trop tardifs, titularisations de joueurs peu performants… Le Portugais se retrouve sous le feu des critiques, et serait désormais attendu au tournant, que ce soit par les supporters, ou bien par les joueurs…

« Il a vraiment été déçu par certaines performances individuelles »