OM - Malaise : Benedetto, Payet... Le terrible constat de Pierre Ménès !

Publié le 23 octobre 2020 à 3h30 par A.M.

Pour son retour en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille n'a guère brillé contre l'Olympiakos et s'est incliné en concédant un but en fin de match (0-1). Pierre Ménès dresse un constat accablant de la prestaion de l'OM.

Les Marseillais attendaient cela avec impatience, mais ils ont du être déçus. Pour la première fois depuis 2014, l'OM disputait effectivement un match de Ligue des Champions, mais le club phocéen n'a répondu aux attentes. En effet, les hommes d'André Villas-Boas se sont inclinés sur la pelouse de l'Olympiakos (0-1). Invité à commenter la prestation olympienne, Pierre Ménès pointe notamment du doigt les prestations de Dario Benedetto et Dimitri Payet.

«Benedetto, c’est Fantomas depuis des semaines pour ne pas dire des mois»