Foot - OM

OM : Steve Mandanda envoie un message très fort sur Florian Thauvin !

Publié le 21 octobre 2020 à 7h00 par La rédaction

De retour en Ligue des Champions, l'OM fera ses débuts mercredi contre l'Olympiakos. Et pour le capitaine marseillais, Florian Thauvin est en forme.

C'est le grand retour de l'OM en Ligue des Champions. Absent depuis 2014, Marseille affrontera l'Olympiakos mercredi. Dans des conditions différentes de la dernière campagne phocéenne. L'effectif de l'OM n'a rien à voir avec celui de 2014. Seul Dimitri Payet, Florian Thauvin et Steve Mandanda étaient déjà là. Placés dans le groupe C avec le FC Porto et Manchester City, les Marseillais devront réaliser de bons débuts face au club grec.

« Thauvin revient avec énormément d'envie »