OM - Malaise : La punchline d'Adil Rami sur Andoni Zubizarreta !

Publié le 20 octobre 2020 à 0h00 par A.D.

Alors qu'il a été licencié par l'OM à l'été 2019, Adil Rami s'est livré sur son entente avec Andoni Zubizarreta. Comme l'a laissé entendre le champion du monde français, il n'a eu aucun différend avec l'ancien directeur sportif marseillais, mais...

Lors de l'été 2019, Adil Rami a été licencié par l'OM pour faute grave. Depuis son départ, le champion du monde français ne parvient pas à digérer cette mauvaise expérience. A plusieurs reprises, Adil Rami s'en est pris à Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM, mais à aucun moment, il n'a pointé du doigt Andoni Zubizarreta pour son départ. Interrogé sur sa relation avec l'ancien directeur sportif de l'OM, Adil Rami a fait comprendre à sa manière qu'il n'avait rien contre lui, mais il lui a tout de même asséné un mini tacle.

«On a l'impression qu'à Marseille, c'est Cluedo»