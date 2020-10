Foot - OM

OM : Villas-Boas valide totalement un choix fort avec Thauvin !

Publié le 18 octobre 2020 à 16h15 par La rédaction

Positionné aux côtés de Dario Benedetto à la pointe de l'attaque marseillaise, Florian Thauvin a été décisif contre Bordeaux (3-1). Sa performance a impressionné André Villas-Boas.

Grâce à sa victoire contre Bordeaux (3-1), l'OM s'est repositionné à la 5e place en Ligue 1. Un succès convaincant avant le déplacement en Grèce à l'Olympiakos mercredi en Ligue des Champions. Pour cette septième journée de championnat, André Villas-Boas avait mis en place un nouveau système. L'animation offensive plaçait Michael Cuisance en numéro 10 derrière Dario Benedetto et Florian Thauvin. Pas forcément une position naturelle pour les deux Français. Mais Florian Thauvin a réalisé un match impeccable avec un but et une passe décisive.

«Il s'est trouvé plus libre dans cette position, c'est une très bonne prestation»