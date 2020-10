Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça bouge en interne pour Florian Thauvin !

Publié le 17 octobre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM, Florian Thauvin devra prochainement faire un choix décisif pour son avenir. Et Pablo Longoria a fait une annonce de taille à ce sujet.

« Si j'envisage un départ libre ? Bien évidemment. Je n'ai pas d'autre choix que d'y penser », confiait récemment Florian Thauvin sur son avenir, alors que l’attaquant de l’OM sera libre de tout contrat en fin de saison et que sa direction n’a pas encore réussi à le faire prolonger. Une perte à 0€ qui serait forcément regrettable pour le club phocéen, surtout que Thauvin est l’un des joueurs de l’OM disposant de la valeur marchande la plus importante. Du coup, ce dossier pourrait rapidement évoluer…

« On va voir si on peut trouver un accord »