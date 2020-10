Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grosse annonce de Longoria sur l'avenir de Thauvin !

Publié le 15 octobre 2020 à 20h15 par B.C.

Alors que Florian Thauvin entre dans sa dernière année de contrat, Pablo Longoria a annoncé ce jeudi que les discussions allaient se poursuivre pour prolonger l'international français.

Après une saison cauchemardesque en raison d'une blessure, Florian Thauvin a retrouvé son efficacité depuis la reprise de la Ligue 1 (6 matches, 2 buts, 3 passes décisives). De quoi susciter des convoitises sur le marché. Sous contrat jusqu'à la fin de la saison, Florian Thauvin se retrouverait notamment sur les tablettes de l'AC Milan et du FC Séville, un énorme danger pour l'OM qui pourrait perdre gratuitement son joueur dans les prochains mois. « Si j'envisage un départ libre ? Bien évidemment. Je n'ai pas d'autre choix que d'y penser », avouait d'ailleurs récemment le champion du monde tricolore. Mais au sein du club phocéen, on souhaite à tout prix éviter ce scénario.

« On va voir si on peut trouver un accord »