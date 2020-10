Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette opération colossale pour le départ de Mbappé prend déjà fin !

Publié le 15 octobre 2020 à 17h30 par B.C. mis à jour le 15 octobre 2020 à 17h33

Alors que le Real Madrid rêve de s'offrir Kylian Mbappé, le PSG pourrait finalement ouvrir la porte au départ de sa star. Selon les dernières informations en provenance d'Espagne, l'état-major parisien serait prêt à accueillir Thibaut Courtois en échange de l'international tricolore, mais cette opération a peu de chance de voir le jour.

Cet été, le Real Madrid a fait le choix drastique de ne recruter aucun joueur durant le mercato. Avec l'épidémie de coronavirus, le club espagnol a en effet préféré renflouer ses caisses en se séparant de plusieurs éléments, dont Gareth Bale, James Rodriguez et Sergio Reguilon. Une saison difficile attend donc Zinedine Zidane, mais cela pourrait enfin permettre aux Merengue de mettre la main sur Kylian Mbappé. La star du PSG reste le rêve ultime de la Casa Blanca , et une offensive serait envisagée pour l'été 2021, lorsque l'attaquant n'aura plus qu'une année de contrat. Dans la capitale française, on tente malgré tout de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son bail, se refusant à envisager son départ dans les prochains mois. Néanmoins, Eduardo Inda a révélé cette semaine sur le plateau d' El Chiringuito qu'une proposition pourrait faire plier la direction du PSG. « Mbappé pourrait être un joueur du Real Madrid en 2021, sinon, ça sera à coup sûr en 2022. La demande du PSG est qu’un joueur du Real Madrid vienne. C’est Thibaut Courtois. Ça serait l’un des moyens de paiement. Il a une grande valeur marchande. Cela serait un échange avec de l’argent. Pour Mbappé, le PSG réclame 250M€ », a expliqué le journaliste espagnol.

« Courtois ne sera pas dans l’opération Mbappé », assure le Real Madrid

Avec cette offre, le PSG pourrait ainsi récupérer un joli chèque alors que Mbappé entrera dans sa dernière année de contrat, tout en accueillant un gardien de classe mondiale âgé de 28 ans. L'idéal pour préparer la succession de Keylor Navas, qui fêtera ses 34 ans en décembre prochain. Cependant, ce scénario est encore loin de se réaliser. Une source du Real Madrid a fait savoir à OK Diario que le départ de Courtois n'était absolument pas envisagé par le club espagnol : « Courtois est intouchable. Courtois ne sera pas dans l’opération Mbappé, ni dans une autre . » Et il ne faut pas compter sur le joueur pour forcer son départ vers le PSG.

Courtois se voit de nombreuses années chez les Merengue