Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé au coeur d’un deal XXL avec le Real Madrid ? La réponse !

Publié le 15 octobre 2020 à 8h45 par T.M.

Du côté du Real Madrid, on prépare actuellement l’assaut pour Kylian Mbappé, qui sera lancé à l’été 2021. Toutefois, pour le crack du PSG, la Casa Blanca aurait déjà écarté un scénario.

A cause du coronavirus, le Real Madrid a dû revoir ses plans. Lors du dernier mercato, les Merengue se sont ainsi davantage concentrés sur les ventes, remettant à 2021 les grosses opérations. Cela est ainsi le cas pour Kylian Mbappé, pour qui de l’argent a ainsi été mis de côté afin de conclure un deal colossal avec le PSG. Mais Florentino Pérez et Zinedine Zidane y arriveront-ils ? Les négociations avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi s’annoncent compliquées, même si la porte pourrait tout de même s’ouvrir. En effet, dernièrement, Eduardo Inda révélait qu’en échange de Mbappé, en plus d’un très joli chèque, le PSG réclamerait également une star du Real Madrid : Thibaut Courtois.

Le Real Madrid annonce la couleur