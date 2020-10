Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Il n’y aurait aucun doute pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 15 octobre 2020 à 4h30 par T.M.

Si l’avenir de Kylian Mbappé est au centre des débats, pour l’attaquant du PSG, tout serait écrit.

Arrivé au PSG en 2017, Kylian Mbappé est sous contrat jusqu’en 2022 avec le club de la capitale. Toutefois, le génie français pourrait ne pas y rester jusqu’à cette date. En effet, depuis plusieurs mois désormais, l’ombre du Real Madrid plane au-dessus du champion du monde. Si les Merengue n’ont pas pu passer à l’action cet été, l’offensive sera lancée à l’été 2021. Alors que Leonardo tente actuellement de dissiper ce danger en prolongeant Mbappé, ce dernier aurait d’ores et déjà fait son choix.

« Il veut jouer au Real Madrid »