Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un soldat de Villas-Boas déjà promis à la Premier League ?

Publié le 15 octobre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Désormais indispensable dans le secteur défensif de l’OM, Duje Caleta-Car pourrait être un profil idéal en Premier League selon l’un de ses compatriotes croates.

Recruté au prix fort par l’OM durant le mercato estival 2018 (19M€), Duje Caleta-Car (24 ans) a vécu une première saison très compliquée au sein du club phocéen. Finalement, ces derniers mois et sous l’impulsion d’André Villas-Boas, le défenseur central croate a retrouvé des couleurs à l’OM est il est parvenu à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Parfois annoncé sur le départ cet été, Caleta-Car est finalement resté au club, mais certains semblent avoir une idée très concrète de ce que sera son prochain championnat…

« Il pourrait jouer facilement en Angleterre »