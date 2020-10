Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette grosse annonce sur l’avenir de Caleta-Car !

Publié le 14 octobre 2020 à 12h15 par La rédaction

Marseillais depuis deux ans, Duje Caleta-Car est un élément clé de Villas-Boas. Même en sélection, le Croate impressionne, au point d'envisager son futur loin de l'OM.

La trêve internationale est toujours une occasion de se relancer pour les joueurs en mauvaise passe dans leur club. Ce n'est pas le cas de Duje Caleta-Car. Le défenseur croate a participé aux six premiers matches de Ligue 1, ne manquant que cinq petites minutes. Arrivé de Salzburg en 2018, Caleta-Car est devenu un titulaire indispensable dans les plans d'André Villas-Boas. Le joueur de 24 ans s'est imposé dans la charnière centrale aux côtés d'Alvaro, jusqu'à se montrer décisif même offensivement avec deux buts en championnat cette saison.

« Caleta-Car pourrait facilement jouer en Angleterre »