Mercato - OM : Villas-Boas a définitivement tranché pour Mitroglou !

Publié le 14 octobre 2020 à 9h45 par B.C.

Malgré l'absence de recrue à la pointe de l'attaque marseillaise, André Villas-Boas ne compte absolument pas sur Kostas Mitroglou cette saison.

Recruté en 2017 pour devenir le nouvel attaquant phare de l'OM, Kostas Mitroglou reste l'un des plus gros flops de l'ère McCourt. Le joueur de 32 ans, acheté 15M€, n'est jamais parvenu à s'imposer dans la cité phocéenne et n'a pas fait mieux à Galatasaray puis au PSV Eindhoven, où il fut prêté l'année dernière. De retour à l'OM cet été, l'international grec a rapidement été prévenu par André Villas-Boas qu'il devait se trouver un autre club durant le mercato : « Je ne compte pas sur lui. On lui cherche une porte de sortie. Il a contrat donc on ne peut pas le mettre à la porte et je ne compte pas sur lui. » Mais aujourd'hui, Mitroglou est toujours à l'OM, de quoi envisager un changement de stratégie de la part d'AVB ?

C'est bien fini pour Mitroglou