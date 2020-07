Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une décision radicale prise pour Mitroglou ?

Publié le 28 juillet 2020 à 7h15 par H.G.

Alors que l’Olympique de Marseille aimerait se séparer de Kostas Mitroglou cet été, le club phocéen pourrait être disposé à laisser filer gratuitement son attaquant grec dans les prochaines semaines s’il ne parvient pas à le vendre.

Après avoir été envoyé en prêt pendant une saison et demi du coté de Galatasaray et du PSV Eindhoven, Kostas Mitroglou a dernièrement fait son grand retour à l’OM. Cependant, ce retour devrait n’être que de courte durée dans la mesure où les dirigeants marseillais souhaiteraient le vendre cet été, à un an de la fin de son contrat, afin de percevoir de précieuses liquidités pour combler les soucis financiers de l’écurie phocéenne. Seulement voilà, après qu’il n’ait pas réussi à se mettre en évidence ces derniers mois, Kostas Mitroglou ne verraient pas un grand nombre de courtisants se bousculer pour l’accueillir. Et cela pourrait pousser la direction de l’OM à prendre une décision radicale avec l’attaquant grec.

L’OM pourrait proposer une résiliation de contrat à Kostas Mitroglou !