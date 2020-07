Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud s'active pour le départ de Kostas Mitroglou !

Publié le 22 juillet 2020 à 14h15 par La rédaction

Alors que Kostas Mitroglou a fait son retour du côté de l'OM, le Grec n'est pas en odeur de sainteté au sein du club phocéen, qui cherche à tout prix à s'en débarrasser.

Kostas Mitroglou est de retour à l’Olympique de Marseille après une saison et demi passée en prêt du côté de Galatasaray et du PSV Eindhoven. Contractuellement, le Grec est lié à l’OM jusqu’en juin 2021. Toutefois, il n’entre toujours pas dans les plans d’André Villas-Boas et la direction marseillais cherche un point de chute cet été pour Mitroglou, dans l’optique de récupérer un peu de liquidités et d’alléger d’avantage la masse salariale. Mais cette mission semble assez compliquée pour Jacques-Henri Eyraud…

L’OM cherche preneur pour Mitroglou