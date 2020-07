Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel reçoit des consignes bien précises pour le recrutement !

Publié le 22 juillet 2020 à 12h30 par G.d.S.S.

Avec le contexte économique actuel qui est plutôt délicat à gérer pour les clubs, l’ASSE entend bien la jouer serré sur le marché des transferts. Et Roland Romeyer indique la marche à suivre pour son entraîneur, Claude Puel.

Entre la crise sanitaire du Covid 19 qui a logiquement impacté les finances des clubs ainsi que le contexte très fragile du contexte financier depuis maintenant plusieurs années, l’ASSE doit s’adapter en conséquence et revoir sa politique sur le marché des transferts. Roland Romeyer l’a bien compris, et dans un entretien accordé à L’Equipe ce mercredi, le président du directoire de l’ASSE développe en détail sa nouvelle politique pour les périodes de mercato. L’occasion également pour Romeyer de faire passer un message à Claude Puel, son entraîneur, avec qui il semble en accord sur la nouvelle politique à adopter.

« Il ne peut plus dire “Je veux lui, lui et lui” »

« Claude (Puel) est le patron du sportif. C’est clair. Sa feuille de route est bien définie. L’entraîneur ne peut plus dire : “Je veux lui, lui et lui”, sans regarder derrière. D’ailleurs, Claude ne raisonne pas comme ça. Il siège au directoire donc il est au courant de tout au niveau financier et il agit comme si c’était son argent », assure Roland Romeyer, dont la politique semble donc en adéquation avec les méthodes de travail de Claude Puel qui devra principalement axer son travail sur la formation et la progression des jeunes talents déjà présents à l’ASSE.

L’ASSE mise tout sur la formation