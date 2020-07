Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Neymar, le Barça vise une nouvelle star de Tuchel !

Publié le 22 juillet 2020 à 11h15 par B.C.

Longtemps désireux de rapatrier Neymar, le FC Barcelone semble s'être fait une raison pour l'international brésilien. Mais désormais, le club culé pourrait se concentrer sur une autre star offensive du PSG : Angel Di Maria.

Depuis la fameuse remontada en 2017, le PSG et le FC Barcelone se sont davantage affrontés sur le marché des transferts que sur un terrain de football. Le feuilleton Neymar l'été dernier a accentué les tensions déjà vives entre les deux clubs après l'achat du Brésilien par le PSG et les tentatives infructueuses du Barça avec Marquinhos et Marco Verratti. Et cet été, les deux rivaux européens pourraient une nouvelle fois alimenter le mercato.

Le Barça envisagerait une arrivée de Di Maria... pour satisfaire Messi