Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane est plus que jamais fixé pour Kai Havertz !

Publié le 22 juillet 2020 à 11h00 par H.G.

Annoncé avec insistance du côté de Chelsea ces derniers temps, Kai Havertz aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec les Blues pour les rejoindre cet été.

À seulement 21 ans, Kai Havertz s’est imposé comme l’une des valeurs sûres de Bundesliga. Le milieu offensif allemand a en effet été auteur de très solides performances cette saison, chose qui a logiquement attiré les regards sur lui. Parmi les clubs intéressés figure notamment le Real Madrid comme le10sport.com vous l’a annoncé le 19 mai, où Zinedine Zidane est tombé sous le charme de son profil. Seulement voilà, Kai Havertz semble avoir décidé de suivre un autre chemin pour son avenir dans les prochaines années. Également courtisé par des clubs comme le Bayern Munich, Liverpool ou encore le PSG, le natif d’Aix-la-Chapelle se rapprocherait de plus en plus de Chelsea, club vers lequel il est annoncé avec insistance ces derniers jours. Et à en croire les dernières révélations dans le dossier, il semblerait que le choix de Kai Havertz de rejoindre l’écurie entraînée par Frank Lampard soit définitivement arrêté.

Kai Havertz va pousser pour un départ à Chelsea !