Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé n’ira nulle part cet été !

Publié le 22 juillet 2020 à 6h30 par Th.B.

Annoncé avec insistance du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé ne quittera pas le PSG cet été comme son message sur Twitter l'a laissé entendre.

C’est le rêve du Real Madrid et depuis un bon moment. En conférence de presse lors de la double confrontation en Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG l’automne dernier, Zinedine Zidane avait assuré être fan de Kylian Mbappé avant tout le monde, au cours de l’adolescence de la pépite du PSG. Avant que le champion du monde ne quitte l’AS Monaco pour le club de la capitale en 2017, le Real Madrid a fait le forcing pour s’attacher ses services. Depuis, le nouveau champion d’Espagne continue de surveiller l’évolution de sa situation au PSG en espérant le recruter dès qu’une opportunité se présentera. Mais ce ne sera pas pour cet été.

« Fier de pouvoir faire partie de ce nouveau chapitre de l’histoire du club »