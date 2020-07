Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ programmé pour Zidane ? La réponse !

Publié le 22 juillet 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il vient d’être sacré champion d’Espagne avec le Real Madrid, Zinedine Zidane semble bien parti pour rester encore un bon moment au sein du club merengue.

Ancien joueur emblématique du Real Madrid, Zinedine Zidane continue de marquer l’histoire du club merengue en tant que coach. Jeudi dernier, l’entraîneur français a été sacré champion d’Espagne, et il remporte donc un nouveau trophée de premier choix avec la Casa Blanca . Mais alors que son contrat avec le Real Madrid court jusqu’en juin 2022, de quoi sera fait l’avenir de Zidane ?

« Pérez veut que Zidane reste aussi longtemps qu’il le souhaite »