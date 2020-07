Mercato - Real Madrid : Jadon Sancho aurait tranché pour son avenir !

Foot - Mercato - Real Madrid

Décrit comme l’un des meilleurs joueurs du monde de sa génération, Jadon Sancho est dans le viseur de Zinédine Zidane. Toutefois, la pépite anglaise se rapprocherait doucement mais surement de Manchester United...

Très performant avec le Borussia Dortmund cette saison, Jadon Sancho est même devenu un joueur phare de la Bundesliga. Ses bonnes performances ne sont pas passées inaperçues puisque que le Real Madrid pourrait tenter de se l’offrir lors des prochaines fenêtres du marché des transferts. Le 10 Sport vous annonçait effectivement le 8 juin dernier que Zinédine Zidane a fondu pour les qualités hors norme de l’ailier du Borussia Dortmund. La tendance de ces derniers jours indique tout de même que l’avenir de la pépite anglaise pourrait s’écrire du côté de Manchester United. Aux dernières nouvelles, Sancho serait en pourparlers avancés avec les Red Devils ...

Selon les informations de Nicolò Schira révélées sur son compte Twitter , Jadon Sancho aurait décidé de quitter le Borussia Dortmund et pourrait répondre favorablement à l’intérêt des dirigeants de Manchester United qui ont fait de la pépite anglaise une priorité pour ce mercato estival. Toutefois, les deux clubs connaîtraient des différents dans les négociations puisque le Borussia Dortmund demanderait 120M€ à Manchester United pour le laisser partir. Reste à savoir si les Red Devils s’aligneront avec cette demande.

