Mercato - Real Madrid : Zidane en grand danger dans ce dossier à 132M€ ?

Publié le 21 juillet 2020 à 11h00 par La rédaction

Auteur de 20 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues, Jadon Sancho réalise une excellent saison sous les couleurs du Borussia Dortmund. Zinédine Zidane est un grand admirateur de la pépite anglaise mais pourrait être totalement dépassé par l’intérêt de Manchester United...

Désireux de redessiner les contours de son effectif avec la ferme intention de recruter de jeunes joueurs, Zinédine Zidane a bien coché le nom de Jadon Sancho en plus de celui de Kai Havertz. Le 8 juin dernier, Le 10 Sport vous annonçait effectivement que l’entraîneur du Real Madrid a fondu pour les qualités hors norme de l’ailier du Borussia Dortmund. Annoncé avec insistance du côté de Manchester United ces dernières semaines, la pépite anglaise serait aux dernières nouvelles dans l'obligation de faire le forcing auprès de sa direction pour quitter le club jaune de la Ruhr. Le dauphin du Bayern Munich ne souhaiterait effectivement pas s’en séparer et Jadon Sancho serait obligé d’aller au bras de fer avec les dirigeants du club. Si l’Anglais ne semble pas vouloir s’activer, Manchester United aurait décidé de reprendre le dossier en main après un premier échec.

Manchester United prêt à convaincre Dortmund !