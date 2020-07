Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine destination d'Areola dévoilée par sa femme ?

Publié le 21 juillet 2020 à 10h15 par B.C.

Annoncé sur le départ, Alphonse Areola pourrait rebondir en Angleterre comme le 10 Sport vous l'a annoncé. Et cela tombe bien puisque le portier appartenant au PSG vient d'acheter une maison à Londres.

Prêté cette saison par le PSG au Real Madrid, Alphonse Areola ne restera pas dans la capitale espagnole. L'international français n'a pas fait l'unanimité au sein de la Casa Blanca , et les dirigeants madrilènes devraient faire d'Andriy Lunin la prochaine doublure de Thibaut Courtois. Areola va donc retrouver le PSG, mais cela sera de courte durée puisque Keylor Navas s'est brillamment imposé dans les cages parisiennes tandis que Leonardo cherche à renflouer les caisses cet été. Un transfert est donc à prévoir pour le natif de Paris et comme vous l'a révélé le 10 Sport le 2 juillet dernier, le champion du monde tricolore plaît en Premier League, où Newcastle et Chelsea s'intéressent notamment à lui, et la dernière publication de la femme du joueur sur Instagram laisse supposer que c'est bien en Angleterre qu'Areola pourrait poursuivre sa carrière.

Londres, la nouvelle maison des Areola

Sur Instagram , Marrion Areola a en effet révélé l'achat d'une demeure à Londres. « Il y a quelques années, notre rêve était d'avoir notre chez nous in London. "Our Dream Came True" », a publié la femme d'Alphonse Areola avec une photo de sa famille devant cette nouvelle maison. Une sortie qui n'est pas anodine au moment où l'avenir du gardien de 27 ans est plus qu'incertain...