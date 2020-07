Mercato - Real Madrid : Une première offre pour Havertz ?

Foot - Mercato - Real Madrid

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Zinedine Zidane envisagerait de recruter Kai Havertz lors du mercato estival. Toutefois, Chelsea aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le milieu du Bayer et s'apprêterait à lancer une première offensive de près de 70M€.

Zinedine Zidane veut miser sur la jeunesse lors du mercato estival. Pour se faire, le coach du Real Madrid a déjà une idée bien précise des joueurs qu'il souhaite recruter. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Zinedine Zidane compte se jeter sur Eduardo Camavinga, Kai Havertz et Jadon Sancho cet été. Toutefois, le Ballon d'Or 98 serait sur le point de se faire doubler par Chelsea.

D'après les indiscrétions de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter ce lundi soir, Chelsea aurait trouvé un accord contractuel avec Kai Havertz. La pépite allemande serait prête à signer un contrat de cinq ans à hauteur de 8M€ annuels, plus bonus, avec les Blues . Alors qu'il est parvenu à s'entendre avec Kai Havertz, Frank Lampard compterait désormais s'attaquer au Bayer Leverkusen. Pour faire plier le club allemand et le convaincre de lui céder Kai Havertz, le coach londonien se préparerait à lancer un premier assaut de près de 70M€, plus bonus. De son côté, le Bayer ne réclamerait pas moins de 90M€. Zinedine Zidane serait donc plus que jamais en difficulté en ce qui concerne Kai Havertz.

#Chelsea are in very advanced talks for Kai #Havertz. #Blues have agreed personal terms with him for a contract until 2025 (€8M + add-ons/year) and are preparing the first bid (€70M + add-ons) for #BayerLeverkusen, which want €90M. #transfers #CFC