Mercato - Real Madrid : Un ultimatum lancé dans le dossier Sancho ?

Publié le 20 juillet 2020 à 23h00 par Th.B.

Jadon Sancho figure sur les tablettes du Real Madrid. Mais l’ailier du Borussia Dortmund devrait prendre la direction de Manchester United. Les Red Devils seraient plus que confiants dans ce dossier et prépareraient une offre, à prendre ou à laisser, de 88M€.

Avec ses 17 buts et ses 16 passes décisives en Bundesliga cette saison, Jadon Sancho (20 ans) est sans contestation possible l’un des grands talents du football de demain. L’ailier est très courtisé sur le marché, mais Manchester United et le Real Madrid sont les deux favoris à sa signature. Le10sport.com vous expliquait le 8 juin dernier qu’en plus de Kai Havertz et Eduardo Camavinga, Zinedine Zidane pensait à Jadon Sancho pour renforcer l’effectif merengue. L’entraîneur du Real Madrid devrait cependant s’incliner devant Manchester United en passe de véritablement passer à l’action.

Une offre à prendre ou à laisser pour Jadon Sancho