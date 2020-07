Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour ce dossier à 165M€, Zidane est fixé !

Publié le 19 juillet 2020 à 0h00 par Th.B.

La presse britannique a récemment fait savoir que le Borussia Dortmund attendrait 165M€ pour laisser filer Jadon Sancho cet été. Le Real Madrid et Manchester United sont sur les rangs pour accueillir l’Anglais. Le Borussia ne fermerait bel et bien pas la porte au départ de Jadon Sancho.

Zinedine Zidane apprécie le profil de Jadon Sancho. Le10sport.com vous révélait en exclusivité début juin qu’après Eduardo Camavinga et Kai Havertz, l’entraîneur du Real Madrid avait ajouté le nom de l’ailier du Borussia Dortmund à sa liste de potentielles recrues. Manchester United a également des vues sur l’international anglais de 20 ans, et ce depuis de longs mois. The Times dévoilait récemment que le BvB aurait fait savoir aux Red Devils que pour s’attacher les services de Sancho, le club mancunien devrait verser la somme pharaonique de 165M€. Pas de quoi affoler Manchester United qui selon The Sun serait proche de trouver un accord avec le Borussia Dortmund concernant l’indemnité du transfert de Jadon Sancho. Et la tendance se confirme.

Un transfert avant le 10 août de Jadon Sancho ?