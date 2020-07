Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Dénouement proche dans ce dossier à 165M€ ?

Publié le 18 juillet 2020 à 20h00 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Zinedine Zidane veut recruter Jadon Sancho cet été. Toutefois, le coach du Real Madrid devrait être devancé par Manchester United, qui serait proche d'un accord avec le Borussia Dortmund pour la pépite de 20 ans.

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Zinedine Zidane a déjà les idées claires pour le mercato estival. Selon nos informations du 8 juin, le technicien du Real Madrid veut miser sur la jeunesse cet été. Dans cette optique, Zinedine Zidane a trois noms en tête pour renforcer son effectif : Eduardo Camavinga, Kai Havertz et Jadon Sancho. En ce qui concerne l'attaquant du Borussia Dortmund, le coach français est en concurrence avec Manchester United. D'ailleurs, d'après les dernières indiscrétions du Times , le BVB aurait informé les Red Devils qu'il voulait encaisser plus de 165M€ pour le transfert de Jadon Sancho. S'il ne souhaiterait pas aller au-delà de 55M€, le club mancunien ne compterait pas abandonner cette piste pour autant et espérerait toujours trouver un terrain d'entente avec le club emmené par Lucien Favre. Et il semblerait qu'Ole Gunnar Solskjaer ait déjà trouvé les arguments pour convaincre la direction du Borussia Dortmund.

Solskjaer et Favre proches d'un accord pour Jadon Sancho ?