Mercato - Real Madrid : Zidane devra lâcher 120M€ pour attirer cette star !

Publié le 16 juillet 2020 à 11h00 par Th.B.

Dans le viseur de Zinedine Zidane qui voudrait mettre la main sur les talents de demain, Jadon Sancho ne devrait pas quitter le Borussia Dortmund pour une somme inférieure à 120M€. L’entraîneur du Real Madrid est donc prévenu.

Le Real Madrid mise sur l’avenir. En attestent les recrues merengue ces dernières années. En plus des arrivées de Ferland Mendy et de Luka Jovic notamment l’été dernier, la Casa Blanca s’est attachée les services de Reinier Jesus, Rodrygo Goes ou encore Vinicius Junior lors des derniers mercato. Sur la question, Zinedine Zidane partagerait la même volonté que ses dirigeants. Eduardo Camavinga, Kai Havertz ainsi que Jadon Sancho figurent sur les tablettes de l’entraîneur français, comme le10sport.com vous l’assurait le 8 juin dernier. Mais pour recruter la pépite de 20 ans du Borussia Dortmund, le Real Madrid serait contraint de sortir le chéquier.

Sancho, ce serait 120M€