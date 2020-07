Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Thauvin jette un froid sur son avenir !

Publié le 16 juillet 2020 à 9h15 par A.M.

En fin de contrat dans un an, Florian Thauvin n'a toujours aucun signe de l'OM concernant une éventuelle prolongation. Une issue à la Payet pour ce dossier semble donc impossible.

Ce sera probablement l'un des dossiers chauds de l'Olympique de Marseille ces prochaines semaines. Le contrat de Florian Thauvin prend fin en juin 2021 et comme le10sport.com vous le révèle en exclusivité depuis plusieurs semaines, le Champion du monde n'a toujours aucun signe de la direction de l'OM et se dirige vers un départ libre dans un an. Bien évidemment, le club phocéen a encore l'occasion de convaincre Florian Thauvin de signer un nouveau bail, mais le temps presse puisqu'à partir du 1er janvier, il sera libre de négocier avec le club de son choix. Et à l'inverse de Dimitri Payet, une prolongation avec un baisse de salaire semble difficilement envisageable.

Toujours aucun signe de l'OM