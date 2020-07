Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un énorme retournement de situation pour Thiago Silva ?

Publié le 16 juillet 2020 à 5h45 par Th.B.

Thiago Silva dispose d’un contrat qui expirera à la fin de la saison avec le PSG. Néanmoins, le principal intéressé aurait soumis une requête à ses dirigeants pour qu’il puisse rester plus longtemps au sein du club de la capitale.

Thiago Silva au PSG c’est 8 saisons, plus de 300 matchs pour 17 buts et 21 trophées. Capitaine du club de la capitale, le Brésilien ne va pas figurer dans l’effectif parisien la saison prochaine. Son contrat courait jusqu’en juin dernier, mais compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid-19 et la suspension des compétitions, le joueur est parvenu à trouver un accord avec le PSG pour prolonger son bail de deux mois afin qu’il puisse prendre part au reste de la saison. Cependant, et ce bien qu’aucun terrain d’entente n’avait initialement été trouvé entre le PSG et le clan Silva pour une prolongation de contrat ces derniers mois, la donne pourrait rapidement changer.

Thiago Silva reviendrait sur sa décision !