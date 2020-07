Foot - Mercato - PSG

Merato - PSG : Cavani réclamerait une petite fortune !

Publié le 15 juillet 2020 à 12h45 par G.d.S.S.

Libre de tout contrat depuis son départ du PSG, Edinson Cavani aurait une belle cote sur le marché des transferts. Mais ses conditions salariales, très élevées, seraient un véritable frein pour ses prétendants.

Après avoir porté le maillot du PSG pendant sept ans et en être devenu le meilleur buteur historique, Edinson Cavani a finalement décidé de ne pas prolonger l’aventure avec le club de la capitale cet été. Contrairement à Thiago Silva, le buteur uruguayen n’a même pas souhaité pousser jusqu’en août prochain pour terminer la campagne de Ligue des Champions, et Cavani a donc officiellement quitté le PSG à la fin du mois de juin. Et il ne semble pas parti pour retrouver un club de si tôt…

Cavani réclame 12M€ par an