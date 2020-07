Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi n’a qu’une seule option pour son avenir !

Publié le 15 juillet 2020 à 11h30 par Hadrien Grenier

Bien qu'il aurait décidé suspendre les discussions pour la prolongation de son contrat au FC Barcelone, Lionel Messi pourrait n’avoir aucune autre option que celle de prolonger son contrat au sein de son club de toujours. En effet, alors que plusieurs personnalités de l’écurie catalane le poussent à renouveler son bail expirant en juin 2021, aucun club ne serait véritablement en mesure de l’accueillir.

Inenvisageable il y a encore quelques semaines, l’hypothèse d’un départ de Lionel Messi du FC Barcelone en juin 2021 a pris de l’ampleur ces derniers jours et cristallise l’attention en Catalogne. En effet, la Cadena SER a dernièrement révélé que l’international argentin de 33 ans avait pris la décision d’interrompre pour la prolongation de son contrat à un an de la fin de celui-ci. Les raisons justifiants cette prise de position de la part du sextuple Ballon d’Or seraient multiples, allant de sa lassitude de constater que le projet sportif n’est plus à la hauteur de ses attentes à son agacement de voir son nom être cité dans la presse catalane pour justifier les déboires du Barça, en passant par le fait qu’il soit en conflit ouvert avec plusieurs membres de sa direction. Ainsi, bien qu’il soit présent depuis 2004 dans l’effectif professionnel du FC Barcelone, Lionel Messi serait maintenant prêt à claquer la porte du club catalan dans un an. Pour autant, si rien n’indique qu’il ne changera pas son fusil d’épaule avec la perspective d’un changement de direction et d’une éventuelle arrivée de Xavi sur le banc du Barça en 2021, celui qu’on surnomme La Pulga pourrait bien n’avoir que très peu d’option pour rebondir en cas de départ.

Lionel Messi semble n’avoir aucune porte de sortie

Considéré comme le meilleur joueur du monde, voire comme le meilleur joueur de tous les temps par certains, Lionel Messi fait quasiment l’unanimité sur la planète football. L’Argentin est un phénomène rare, et comme chacun le sait, la rareté à ce niveau là possède un coup exorbitant. Son salaire au FC Barcelone est colossal, de l’ordre de plus de 50M€ par an, et peu de clubs sont en mesure de lui offrir de tels émoluments. C’est pourquoi un départ de Lionel Messi apparait des plus compliqués, d’autant plus qu’aucune écurie ne serait en bonne posture pour l’accueillir s’il venait à quitter le Barça comme l’explique El País . D’après le quotidien espagnol, qui rappelle que Manchester City aurait été proche de l’accueillir en 2014 et que cela se serait joué à une intervention de Tito Villanova, l’entraîneur des Blaugrana en ce temps là, même les Citizens ne seraient plus positionnés sur La Pulga de nos jours. Une nouvelle offensive de leur part ne serait pas à prévoir, tandis que le Real Madrid aurait cessé depuis longtemps d’essayer de séduire la famille du natif de Rosario. Même son de cloche d’autres clubs de la Premier League puisque d’après El País , ni Chelsea, ni Arsenal ni Tottenham n’auraient les fonds nécessaires pour tenter d’attirer Lionel Messi, tandis que Manchester United ne joue pas la Ligue des Champions et que Liverpool mise sur une stratégie différente. En Serie A, la piste Juventus serait illusoire puisqu’elle dispose déjà de son grand rival Cristiano Ronaldo et de son compatriote Paulo Dybala dans son effectif. Une éventuelle arrivée au Bayern Munich serait aussi impossible, pour les mêmes motifs que ceux des Reds . Enfin, en Ligue 1, seul le PSG pourrait être une option crédible pour Lionel Messi, mais il faudrait d’abord voir ce que fera le club de la capitale de Neymar et de Kylian Mbappé avant d’imaginer une éventuelle offensive de Leonardo pour attirer le capitaine du FC Barcelone.

Bartomeu, Suarez... Lionel Messi est poussé à prolonger son contrat !