Mercato - Barcelone : Luis Suarez prend position pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 15 juillet 2020 à 9h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi aurait pris la décision d’interrompre les négociations pour la prolongation de son contrat s’achevant en juin 2021, Luis Suarez a expliqué qu’il ne voyait pas l’attaquant argentin évoluer dans un autre club que le FC Barcelone bien que l’hypothèse ne soit pas inenvisageable.

Et si Lionel Messi quittait le FC Barcelone dans un an au terme de son contrat ? Impensable il y a quelques semaines, cette possibilité a pris de l’ampleur ces derniers temps dans la mesure où cela qu’on surnomme La Pulga aurait pris la décision d’interrompre les négociations pour le renouvellement de son bail expirant en juin 2021. Les raisons à cette prise de position seraient multiples d’après la Cadena SER , allant de la lassitude de l’Argentin de voir son son être cité dans la presse pour justifier les contre-performances du Barça à sa mésentente avec les dirigeants du FC Barcelone, en passant par sa déception de constater que le projet sportif des Blaugrana n’est pas à la hauteur de ses attentes. Pour autant, malgré cette situation, Josep Maria Bartomeu ne s’affole pas et a dernièrement confié qu’il était convaincu du fait que Lionel Messi ne quittera pas le FC Barcelone librement dans un an. Pour sa part, son coéquipier et ami Luis Suarez laisse entendre que tout est ouvert et que le sextuple Ballon d’Or prendra la meilleure option pour son avenir à ses yeux, bien qu’il ne l’imagine pas évoluer au sein d’une autre écurie.

« Ce qu'il aimerait davantage, c'est un projet gagnant »