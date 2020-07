Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez reçoit déjà un soutien de poids au Barça

Publié le 15 juillet 2020 à 5h00 par T.M.

Pendant que le FC Barcelone négocie toujours avec l’Inter Milan pour l’arrivée de Lautaro Martinez, ce dernier a vu Luis Suarez lui ouvrir les portes du club catalan.

A la recherche du successeur de Luis Suarez, le FC Barcelone se démène actuellement pour tenter de trouver un accord avec l’Inter Milan pour le transfert de Lautaro Martinez. N’ayant pas voulu lever la clause libératoire de l’Argentin de 111M€, le club catalan souhaite faire baisser ce prix tout en incluant un joueur dans la transaction. Selon les dernières informations en provenance d’Espagne, l’affaire pourrait se boucler contre 70M€ ainsi que Junior Firpo. Reste maintenant à trouver cette somme pour obtenir l’accord de l’Inter Milan. Et en attendant que ça se décante, Lautaro Martinez a pu déjà voir Luis Suarez préparer son arrivée en Catalogne.

« Nous essaierons de l’aider, pour qu'il s'adapte et pour qu’il se sente à l’aise »