Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Toutes les pépites ne veulent pas quitter le PSG…

Publié le 15 juillet 2020 à 4h30 par La rédaction

Si Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche ont fait le choix de quitter le PSG, d’autres pépites ont bien l’intention de briller avec le club de la capitale. C’est notamment le cas d’Arnaud Kalimuendo.

L’exode des talents se poursuit au PSG. Depuis plusieurs années désormais, le club de la capitale voit ses pépites partir très tôt pour aller exploser ailleurs. Alors que la liste est longue, il faut désormais rajouter Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. A 17 ans, les deux joueurs ont fait le choix de ne pas signer pro avec leur club formateur afin de rejoindre le Bayern Munich pour le défenseur et vraisemblablement l’ASSE pour le milieu de terrain. Un coup dur pour le PSG qui perd là deux grands talents de son centre de formation. Mais d’autres pépites restent à disposition de Thomas Tuchel à l’instar d’Arnaud Kalimuendo. A 18 ans, l’attaquant a d’ailleurs marqué son premier but avec les pro face au Havre. Une série qu’il entend bien faire perdurer comme l’a fait savoir son père.

« Rester longtemps à Paris, s'imposer dans son club formateur et y faire carrière »