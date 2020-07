Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel tente un coup en urgence avant le choc contre le PSG !

Publié le 15 juillet 2020 à 3h30 par A.M.

Privé de William Saliba, et probablement de Timothé Kolodziejczak, suspendu, et Loïc Perrin, blessé, pour la finale de la Coupe de France face au PSG, Claude Puel a décidé de rapatrier Harold Moukoudi.

Claude Puel tente de mobiliser ses troupes en vue de la finale de la Coupe de France le 24 juillet prochain face au PSG. Et le secteur qui inquiète le plus Claude Puel est bien son arrière-garde puisque seuls Wesley Fofana et Setigui Karamoko, arrivé cet été en provenance de Béziers, semblent aptes pour former une charnière. Et pour cause, William Saliba ne devrait pas être libéré par Arsenal tandis que Timothé Kolodziejczak est suspendu et Loïc Perrin incertain. Une situation qui a poussé l'ASSE à rapatrier Harold Moukoudi.

Moukoudi de retour !