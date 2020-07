Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel en grosse difficulté dans ce dossier à 4M€ ?

Publié le 14 juillet 2020 à 7h00 par A.D.

Pour convaincre le PAOK Salonique de lui céder Dimitris Giannoulis, l'ASSE aurait tenté de négocier un échange avec Miguel Trauco. Alors que le salaire de ce dernier serait trop élevé, le club grec aurait refusé l'offre des Verts. Pour débloquer la situation, Claude Puel pourrait se servir d'Alexandros Katranis, mais le PAOK voudrait tout de même récupérer une indemnité dans le deal.

Pour renforcer son effectif, Claude Puel voudrait s'attacher les services de Dimitris Giannoulis. Afin de faire plier le PAOK Salonique, le coach de l'ASSE aurait proposé un échange avec Miguel Trauco. « Pour le moment, le club le plus avancé pour Giannoulis c'est vraiment Saint-Etienne. L'ASSE connaît les difficultés financières du PAOK et propose Trauco + 2M€ » , a précisé Manu Lonjon ce dimanche lors d'un live sur Twitch . Toutefois, le club grec aurait balayé cette offre d'un revers de la main.

Dimitris Giannoulis hors de portée pour Puel ?