Mercato - OM : Un cadre de Villas-Boas en plein doute sur son avenir ?

Publié le 14 juillet 2020 à 6h30 par T.M.

Bien que Bouna Sarr assure qu’il n’a pas envie de quitter actuellement l’OM, il se pose toutefois certaines questions concernant son avenir.

A 28 ans, Bouna Sarr fait partie des joueurs de l’OM les plus courtisés lors de ce mercato estival. Forcément, face à ces rumeurs, on peut donc imaginer un possible départ, qui pourrait ainsi faire du bien aux finances des Phocéens. Mais encore faut-il que le joueur d’André Villas-Boas accepte de faire partir. Et pour le moment, cela ne semble pas être dans ses plans. « Il me reste encore 2 ans de contrat. Maintenant, il faudra voir commencer va fonctionner le marché, s’il y a des opportunités, mais je ne suis pas dans l’obsession de partir », a assuré Sarr, avant toutefois se poser certaines questions sur son avenir…

« Tout joueur qui n’a connu qu’un championnat a envie de découvrir une autre culture »