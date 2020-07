Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le «nouveau Pogba» est validé par le vestiaire !

Publié le 14 juillet 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Récemment recruté par l’OM, Pape Gueye semble déjà faire l’unanimité dans le vestiaire comme l’a confirmé Bouna Sarr.

« On lui a déjà donné un petit surnom, on l’appelle "La Pioche" (comme Paul Pogba). Il a de longues jambes, et beaucoup de qualités. Il a un peu ce style très fin avec ses longs compas et à l’aise techniquement », avait récemment confié Jordan Amavi pour décrypter le style de Pape Gueye, la dernière recrue de l’OM. Et un autre joueur de l’OM a osé la comparaison avec Paul Pogba pour l’ancien milieu de terrain du Havre…

« Une similarité avec Pogba »