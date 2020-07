Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pogba, talent… Pape Gueye fait déjà l’unanimité à l’OM !

Publié le 13 juillet 2020 à 17h15 par T.M.

Précédemment joueur du Havre, Pape Gueye s’est désormais engagé pour l’OM. Et le milieu de terrain n’aura pas mis longtemps avant de mettre tout le monde d’accord sur la Canebière. Bouna Sarr peut d’ailleurs en témoigner.

En fin de contrat avec Le Havre, Pape Gueye s’était mis d’accord avec Watford. Finalement, le joueur de 21 ans est revenu sur sa parole, choisissant de ne pas rejoindre les Hornets. Et c’est à l’OM que le milieu de terrain a posé ses valises. A la recherche d’un renfort dans l’entrejeu, André Villas-Boas peut donc afficher un large sourire, d’autant plus que Gueye est annoncé comme un excellent joueur en devenir. D’ailleurs, à l’entraînement, le néo-Marseillais a déjà fait forte impression. Dans un entretien accordé à La Provence , Bouna Sarr s’est ainsi montré sous le charme du joueur déjà surnommé « La Pioche », en référence à un certain Paul Pogba.

« Il montre des choses intéressantes »