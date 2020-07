Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ d’Andoni Zubizarreta regretté par le vestiaire de l’OM !

Publié le 13 juillet 2020 à 18h15 par T.M.

Le 14 mai dernier, l’OM annonçait sa séparation avec Andoni Zubizarreta. Un départ qui a fait énormément parler et qui a été accueilli avec une certaine tristesse par les joueurs du club phocéen.

Du côté de l’OM, Jacques-Henri Eyraud a lancé la phase 2 du projet de Frank McCourt. Un nouveau chapitre qui a notamment débuté avec le départ d’Andoni Zubizarreta. Arrivé au début de cette aventure, l’Espagnol, nommé directeur sportif, devait amener toute son expérience et son carnet d’adresses à ce poste. Problème, son bilan n’a pas vraiment été glorieux. Le 14 mai dernier, Zubizarreta a donc été remercié par l’OM, qui se cherche désormais un « Head of Football ». Mais au sein du vestiaire d’André Villas-Boas, l’ancien du FC Barcelone sera regretté…

« J’étais triste de son départ »