Mercato - OM : L’offre d’Eyraud pour cet international argentin dévoilée ?

Publié le 13 juillet 2020 à 16h15 par T.M.

Intéressé par une arrivée de Leonardo Balerdi, l’OM aurait déjà en tête son offre pour tenter de tomber d’accord avec le Borussia Dortmund.

A la recherche d’un défenseur central, André Villas-Boas pourrait trouver son bonheur au Borussia Dortmund. En effet, Leonardo Balerdi serait la priorité de l’OM et le joueur de 21 ans pourrait bien prochainement débarquer sur la Canebière. Ce lundi, Michael Zorc a, en effet, ouvert grand la porte à un départ de l’international argentin. « Si nous nous entendons avec nos homologues marseillais, nous laisserons partir Leo. Il a peu joué depuis son arrivée au Borussia il y a un an et demi et en défense, nous sommes déjà très bien pourvus. Même s'il devait nous quitter, nous n'aurons pas la nécessité de lui trouver un remplaçant », a déclaré le dirigeant du BVB. Reste maintenant à se mettre d’accord pour Balerdi et l’OM pourrait prochainement dégainer.

Un prêt avec option d’achat ?