Mercato - OM : Dortmund ouvre grand la porte à l’OM pour Balerdi !

Publié le 13 juillet 2020 à 11h15 par T.M.

Ces derniers jours, Leonardo Balerdi a été annoncé très proche d’une arrivée à l’OM. Et au Borussia Dortmund, on ne ferme pas la porte à un départ de l’international argentin.

Après Pape Gueye, André Villas-Boas attend encore d’autres renforts pour étoffer son effectif à l’OM. L’entraîneur phocéen a ainsi différentes priorités et l’une d’elles concerne l’arrivée d’un nouveau défenseur central. Un dossier qui n’a pas manqué d’animer l’actualité phocéenne ces derniers jours. Alors que les noms de Jean-Clair Todibo et Axel Disasi ont notamment été évoqués, c’est Leonardo Balerdi, défenseur du Borussia Dortmund, qui a été annoncé le plus proche de débarquer à l’OM. « Oui, c’est un joueur qu’on a suivi l’année dernière, mais il a signé à Dortmund pour 16 millions. On a présenté quatre noms à Jacques-Henri et il en fait partie. C’est un profil intéressant », confiait même dernièrement Villas-Boas à propos de Balerdi.

« Si nous nous entendons avec nos homologues marseillais »