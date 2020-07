Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un attaquant XXL apparaît sur la short-list de Leonardo !

Publié le 13 juillet 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Toujours en quête de gros talents pour renforcer le PSG, Leonardo songerait désormais à recruter Jadon Sancho, la pépite offensive du Borussia Dortmund.

Au même titre que Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Timo Werner (RB Leipzig, transféré à Chelsea) et Erling Haaland (Borussia Dortmund), Jadon Sancho (20 ans) est l’une des grandes sensations de ces derniers mois en Allemagne. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité début juin, le Real Madrid songe sérieusement à le recruter puisque le jeune ailier anglais du Borussia Dortmund plait énormément à Zinedine Zidane. Mais de nombreux cadors européens sont en embuscade pour Sancho…

Le PSG serait en course pour Sancho

Comme l’a révélé le Daily Express dimanche, Leonardo aurait également des vues sur Jadon Sancho et voudrait le recruter au PSG. En plus du club francilien et du Real Madrid, le jeune talent anglais intéresserait également Chelsea, Manchester United, le Real Madrid et le FC Barcelone. La tâche s’annonce donc rude pour le PSG dans le dossier Sancho…