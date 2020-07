Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un message clair pour Jadon Sancho !

Publié le 11 juillet 2020 à 21h00 par D.M.

Directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc a laissé entendre qu’il pourrait se séparer de Jadon Sancho lors du prochain mercato notamment si un club répond à ses exigences au niveau du prix du transfert.

Auteur de prestations remarquées au Borussia Dortmund cette saison, Jadon Sancho est courtisé sur le marché des transferts. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 8 juin dernier, l’ailier anglais suscite l’intérêt du Real Madrid, mais le club espagnol semble être distancé par Manchester United. Evening Standard indique ce samedi que Jadon Sancho aurait trouvé un accord avec les Red Devils . Il ne resterait plus qu’à trouver un terrain d'entente avec le Borussia Dortmund qui demanderait près de 120M€ pour laisser filer son joueur comme cela avait été annoncé par The Express .

« Nous serions très heureux si Jadon reste avec nous, mais… »