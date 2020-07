Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kimpembe envoie un message fort après sa prolongation !

Publié le 11 juillet 2020 à 18h45 par La rédaction mis à jour le 11 juillet 2020 à 18h48

Pensionnaire du PSG depuis son plus jeune âge et déjà apparu à 136 reprises sous les couleurs du club de la capitale, Presnel Kimpembe a prolongé jusqu’en juin 2024. Une décision logique aux yeux du défenseur qui explique vouloir gagner encore plus de trophées.

Ce samedi 11 juillet, Presnel Kimpembe a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Alors lié jusqu’en juin 2023, le défenseur central français a décidé de prolonger son bail pour une année de plus. Alors qu'une place majeure va se libérer en charnière centrale avec le départ programmé de Thiago Silva, libre de tout contrat à l’issue de la saison, le natif de la banlieue parisienne ne devrait pas quitter le PSG de sitôt. Formé dans le club de la capitale, Kimpembe se voit effectivement aller encore très loin et remporter encore de nombreux trophées sous les couleurs du PSG.

« J'espère remporter encore beaucoup de matches et beaucoup de trophées ! »

« Paris est mon club de cœur, et mon club formateur. Je suis ici depuis que j'ai huit ans, et pouvoir m'inscrire dans la durée avec le club est un honneur pour moi. J'espère remporter encore beaucoup de matches et beaucoup de trophées ! » a lancé Presnel Kimpembe pour le site internet officiel du PSG. Le titi parisien a également envoyé un message aux supporters sur Twitter : « Depuis le berceau, ça bouge pas ! Merci pour la confiance. »