Mercato - PSG : Thomas Meunier affiche déjà un regret après son départ !

Publié le 11 juillet 2020 à 16h15 par B.C. mis à jour le 11 juillet 2020 à 16h17

Alors que le PSG affrontera l'Atalanta Bergame pour le quart de finale de Ligue des Champions, Thomas Meunier, qui s'est déjà engagé avec le Borussia Dortmund, a affiché sa déception de ne pas retrouver Timothy Castagne, son coéquipier en sélection.

En fin de contrat avec le PSG, Thomas Meunier sait déjà où il évoluera la saison prochaine. L'international belge s'est d'ores et déjà engagé en faveur du Borussia Dortmund, faute d'une prolongation avec le club de la capitale. Mais à l'inverse de Thiago Silva ou Eric Maxim Choupo-Moting, qui devraient également partir à l'issue de la saison, Thomas Meunier ne disputera pas les derniers matches de Coupes nationales et de Ligue des Champions avec ses coéquipiers. Le latéral droit n'affrontera donc pas l'Atalanta Bergame le 12 août prochain, et manquera ainsi ses retrouvailles avec Timothy Castagne, son compatriote.

Meunier « triste » de ne pas affronter l'Atalanta

Sur Twitter , Timothy Castagne, qui se retrouve justement sur les tablettes du PSG comme vous l'a révélé en exclusivité le 10 Sport, a interpellé son coéquipier en sélection : « Dis finalement Thomas Meunier, on va se louper alors ? ». Une question à laquelle le nouveau latéral droit du BVB a répondu : « Avec tristesse ». Thomas Meunier devra en effet attendre la reprise avant de retrouver la Ligue des Champions puisque son nouveau club a été éliminé en huitièmes de finale... par le PSG.