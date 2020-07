Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi, Boudjellal... Cette sortie rassurante sur le rachat de l'OM !

Publié le 11 juillet 2020 à 14h15 par A.M.

Alors que le projet de rachat de l'OM lancé par Mohamed Ayachi Ajroudi suscite de nombreuses interrogations, Stéphane Cohen, co-fondateur de Wingate, la banque d'affaires mandatée dans ce dossier, se montre rassurant concernant ce projet.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la vente de l'Olympique de Marseille fait parler. Et pour cause, depuis plus de deux semaines, Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal sont très actifs dans les médias et multiplient les sorties afin d'essayer de convaincre Frank McCourt de vendre l'OM. Mais l'omniprésence de l'homme d'affaires franco-tunisien et de Mourad Boudjellal dans les médias n'aide pas à crédibiliser ce projet entouré de plusieurs zones d'ombre bien que l'entourage d'Ajroudi ait tenté de faire taire les critiques : « Mais non, tout est vraiment très sérieux ! Les discussions ont démarré, mais pas directement avec Frank McCourt . »

«C'est vraiment un beau projet»