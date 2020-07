Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi, Boudjellal... Wingate fait une révélation sur la vente de l'OM !

Publié le 11 juillet 2020 à 12h15 par A.M.

Alors que le processus de rachat de l'OM a été enclenché par Mohamed Ayachi Ajroudi, Stéphane Cohen, co-fondateur de Wingate, assure qu'une autre banque est dans les négociations.

« C'est tout récent ! J'ai été mandaté cette semaine ! » Stéphane Cohen l'a confirmé, c'est bien la banque d'affaires Wingate qui sera chargée d'assurer les négociations pour le rachat de l'OM. La banque française a effectivement été mandatée par Mohamed Ayachi Ajroudi afin de tenter de convaincre Frank McCourt de vendre le club phocéen. Toutefois, Stéphane Cohen, co-fondateur de Wingate, assure qu'une seconde banque de dimension internationale est également présente dans les discussions, et visiblement, cela semble habituel.

Une autre banque dans le coup ?