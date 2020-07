Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi calme clairement le jeu pour les 700M€

Publié le 11 juillet 2020 à 6h30 par T.M.

En ce qui concerne le projet de rachat de l’OM de Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi, la somme de 700M€ a été évoquée. De quoi faire réagir l’homme d’affaires franco-tunisien.

Ça y est, les négociations seraient lancées avec Frank McCourt pour le rachat de l’OM. Intéressés à l’idée de reprendre le club phocéen, Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi nourrissent de grandes ambitions. L’homme d’affaires franco-tunisien l’a d’ailleurs bien faire savoir à l’occasion d’un entretien pour Le Figaro , soufflant notamment les noms de Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo. De quoi mettre un peu plus d’étoiles dans les yeux des fans de l’OM qui voyaient déjà les choses en grand suite à l’annonce de cette opération qui pourrait atteindre les 700M€. En réalité, il faudrait bien revoir ce montant à la baisse…

« On est loin de tout ça »